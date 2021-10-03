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Объявлено о воссоединении группы "Тату"

11:08
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Это произойдёт в 2022 году

Популярная в начале нулевых годов группа "Тату" решила воссоединиться. Об этом сообщила бывшая участница коллектива Елена Катина.
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У себя в Instagram она написала: "Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года". В коротком видео Катина сообщила, что на одной из стриминговых площадок в Сети скоро появится сериал о группе с участием обеих солисток – её и Юлии Волковой.

Группа "Тату" была создана в 1999 году сценаристом и режиссером Иваном Шаповаловым. Песни "Нас не догонят", "Я сошла с ума" и "30 минут" имели большую популярность у молодёжи. В 2003 году группа участвовала в конкурсе "Евровидение" и заняла третье место. В 2009 году коллектив распался и солистки начали сольные карьеры.

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