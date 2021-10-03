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Состояние тяжёлое: Лариса Гузеева лежит в больнице с коронавирусом

14:28
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Врачи используют кислород

Лариса Гузеева лежит в одной из московских больниц с коронавирусом, её состояние ухудшается. Врачи вынуждены использовать кислородную маску, так как у актрисы поражено около 10% лёгких.
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62-летняя Гузеева была госпитализирована в конце сентября, анализы показали коронавирус. Издание "СтарХит" утверждает, что звезде с каждым днём становится только хуже. Актриса перестала делиться снимками из больничной палаты. Видимо, состояние её здоровья уже не позволяет передавать приветы поклонникам.

Лариса Гузеева стала популярной в 1984 году после выхода на экраны фильма "Жестокий романс", в котором она сыграла роль Ларисы Огудаловой. После этого актриса ещё снималась в кино, но с 2008 года ведёт программу "Давай поженимся!" на Первом канале.

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