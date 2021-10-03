Зеленский снова высказался о встрече с Путиным

Но она вряд ли состоится из-за позиции Киева

Владимир Зеленский в очередной заявил, что готов к встрече со своим российским коллегой. Он считает, что встреча в формате тет-а-тет может быть результативной, сообщает ТАСС.

"По встрече с президентом России: ещё раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече и я считаю, что это правильный шаг. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная", - обозначил свою позицию Зеленский.

Примечательно, что окружение Зеленского целенаправленно сжигает мосты в вопросе встречи президентов России и Украины. В Киеве всё чаще звучат провокационные заявления в адрес нашей страны. К примеру, 12 сентября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров назвал обязательное условие для встречи своего начальника с Владимиром Путиным. Это должна быть тема возвращения "оккупированного Крыма" Украине.

Напомним, что Владимир Путин заявлял о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Позже в Кремле отметили, что принадлежность Крыма не может быть темой этой встречи. Крым - российская территория, подавляющее большинство граждан республики в 2014 году сделали свой выбор на референдуме и вернули его в состав России.

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