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Александр Гордон бросил пить и поправился на 5 килограммов

14:43
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Телеведущий снова в хорошей форме

Александр Гордон избавился от болезненной худобы и снова появился в эфире Первого канала. Телеведущий бросил пить. Он сам признался в этом перед эфиром шоу "Док-ток".
Стали известны подробности развода Александра Гордона с молодой женой

Гордон напомнил о своём интервью известному блогеру, в котором честно рассказал о своих проблемах с алкоголем. "В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашёл в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашёл самый скверный – алкоголь", - сказал Гордон.

По его словам, летом он обратился за помощью к лучшим специалистам. Сейчас 57-летний ведущий выполняет все их рекомендации и надеется, что тяжёлый период его жизни остался в прошлом.

Сейчас Гордон находится в хорошей форме. Он - спокойный, улыбчивый и, энергичный. Поклонники отметили, что их кумир даже прибавил в весе и поправился, как минимум, на пять килограммов.

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