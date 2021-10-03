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Минпросвещения: массового закрытия школ из-за коронавируса не будет

16:14
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Локдаун вводить не планируется

В российских школах не планируется массовый локдаун и переход на удалёнку. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Школьники в регионах уходят на удалёнку из-за коронавируса

"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем", - сказал глава министерства в интервью ТАСС.

По данным Кравцова, сейчас в стране из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ. Каждый регион принимает соответствующее решение о закрытии школ, исходя из эпидемиологической ситуации.

В последние две недели ситуация с заболеваемостью в России ухудшилась: ежесуточно фиксируется более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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