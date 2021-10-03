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В приюте подмосковного Чехова парализовало 150 собак

16:46
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Подозрения пали на некачественный корм

Несколько десятков собак отравились, как предполагается, некачественным кормом в приюте в подмосковном Чехове. 14 животных погибли, более 150 оказались парализованы.
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ЧП произошло в приюте для животных "Лохматая душа". На днях его владельцы купили около десяти тонн корма от производителя, с продукцией которого они знакомы уже много лет.

После вечернего кормления собакам стало плохо: у многих отказали лапы, начались понос и рвота с кровью. Вызванные срочно ветеринары смогли спасти несколько животных.

Корм отправили на экспертизу. Полиция проводит проверку, по итогам которой примет процессуальное решение, сообщает ФАН.

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