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В авиакатастрофе на севере Италии погибли 8 человек

18:19
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Разбился небольшой частный самолёт

Небольшой частный самолёт потерпел катастрофу на севере Италии.  Очевидцы публикуют кадры трагедии в социальных сетях.
Семь человек погибли при крушении самолета в Бразилии

Машина разбилась в городе Сан-Донато-Миланезе. Погибли 8 человек – два пилота и шесть пассажиров. Среди них был ребёнок.

На кадрах видно, что самолёт упал на здание, в котором проходил ремонт, и загорелся. В воздух поднялись клубы чёрного дыма.

Внутри дома никого не было. Прибывшие пожарные быстро справились с огнём.

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