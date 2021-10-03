В авиакатастрофе на севере Италии погибли 8 человек

Разбился небольшой частный самолёт

Небольшой частный самолёт потерпел катастрофу на севере Италии. Очевидцы публикуют кадры трагедии в социальных сетях.

Машина разбилась в городе Сан-Донато-Миланезе. Погибли 8 человек – два пилота и шесть пассажиров. Среди них был ребёнок.

На кадрах видно, что самолёт упал на здание, в котором проходил ремонт, и загорелся. В воздух поднялись клубы чёрного дыма.

Внутри дома никого не было. Прибывшие пожарные быстро справились с огнём.

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