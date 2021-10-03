ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проценко рассказал о коварстве коронавируса

17:47
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

В нынешней ситуации сложно делать прогнозы

Денис Проценко заявил о невозможности прогнозировать развитие пандемии. Главный врач самой известной больницы, где лечат новую болезнь, заявил, что ковид обманывает все прогнозы. Специалисты говорят, что всеми виной новые мутации вируса, которые научились обходить иммунитет от вакцинации.
Проценко предупредил россиян об осенней вспышке коронавируса

"Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", - сказал Проценко в эфире телеканала "Россия-1".

Больница в Коммунарке, которую возглавляет Денис Проценко, одной из первых начала лечить пациентов с коронавирусом. Через её отделения прошли, в том числе, и множество известных людей – артистов и деятелей культуры.

В России за последний месяц резко возросло количество новых заболевших коронавирусом. 3 октября зарегистрировали 25 769 заразившихся. Месяц назад ежесуточно выявлялось не более 18 тысяч больных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.