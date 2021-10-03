Проценко рассказал о коварстве коронавируса

В нынешней ситуации сложно делать прогнозы

Денис Проценко заявил о невозможности прогнозировать развитие пандемии. Главный врач самой известной больницы, где лечат новую болезнь, заявил, что ковид обманывает все прогнозы. Специалисты говорят, что всеми виной новые мутации вируса, которые научились обходить иммунитет от вакцинации.

"Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", - сказал Проценко в эфире телеканала "Россия-1".

Больница в Коммунарке, которую возглавляет Денис Проценко, одной из первых начала лечить пациентов с коронавирусом. Через её отделения прошли, в том числе, и множество известных людей – артистов и деятелей культуры.

В России за последний месяц резко возросло количество новых заболевших коронавирусом. 3 октября зарегистрировали 25 769 заразившихся. Месяц назад ежесуточно выявлялось не более 18 тысяч больных.

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