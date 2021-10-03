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Захарова жёстко ответила Зеленскому

17:17
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Президент Украины назвал политику своей страны наглой

Мария Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о наглости. Киевские власти сегодня не могут предложить миру ничего из того, что обещали сделать, написала официальный представитель МИД у себя в Telegram-канале.
Захарова назвала Зеленского "плохо образованным" после его выступления в ООН

"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской - со свиным рылом в калашный ряд", - остро отметила Захарова.

"Достижениями" Киева она назвала провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции и модернизировать страну.

Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло.

Ранее Владимир Зеленский назвал внешнюю политику Украины наглой. Без этого, по его мнению, никто вокруг не будет видеть развития возглавляемой им страны.

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