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Синоптики пообещали россиянам старое бабье лето

19:42
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Оно наступит на следующей неделе

Жителей центральных регионов России ждёт старое бабье лето. Температура не поднимется выше 12 градусов, но облаков на небе почти не будет.
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Как написал у себя в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ветер ожидается слабый. "Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом с характерной настоящей золотой осенью", - сообщил синоптик.

Первый снег в Центральной России ожидается в 20-х числах октября, спрогнозировал Тишковец.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, вся следующая неделя в Москве и области будет сухой и относительно тёплой. Ночами будет от 3 до 5 градусов тепла, днём воздух будет прогреваться до 10-13 градусов.

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