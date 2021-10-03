Синоптики пообещали россиянам старое бабье лето

Оно наступит на следующей неделе

Жителей центральных регионов России ждёт старое бабье лето. Температура не поднимется выше 12 градусов, но облаков на небе почти не будет.

Как написал у себя в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ветер ожидается слабый. "Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом с характерной настоящей золотой осенью", - сообщил синоптик.

Первый снег в Центральной России ожидается в 20-х числах октября, спрогнозировал Тишковец.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, вся следующая неделя в Москве и области будет сухой и относительно тёплой. Ночами будет от 3 до 5 градусов тепла, днём воздух будет прогреваться до 10-13 градусов.

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