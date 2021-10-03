Задержан подозреваемый в тройном убийстве студенток под Оренбургом

Он взят под стражу

Полиции удалось оперативно задержать подозреваемого в тройном убийстве в городе Гае Оренбургской области. 30-летний Александр Лазарев взят под стражу, сообщает ТАСС.

Ранее Лазарев был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске, это произошло в 2012 году. Он отбыл срок девять с половиной лет. Два месяца назад Лазарев вышел из колонии.

Утром 3 октября в управлении МВД по Оренбургской области сообщили, что подозреваемый в убийстве трёх студенток установлен. Накануне, 2 октября губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал выплатить награду в миллион рублей тому, кто предоставит информацию об этом преступлении.

30 сентября в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли ещё одну жертву. Все они были убиты, предположительно, ножом. Девушкам было от 17 до 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учёбу из Башкирии.

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