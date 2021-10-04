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Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

03:00
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Овнам и Тельцам следует быть внимательнее с деньгами

Овны

​Сегодня старайтесь не критиковать окружающих и не тратить деньги. Скорее всего, вы переплатите настолько, что это скажется на вашем материальном состоянии.

Тельцы

Вам тоже нужно быть внимательней с финансами. Не соглашайтесь на покупки или операции с людьми, которые не вызывают доверия, как бы красиво они ни пели. 

Близнецы

Вас ждет день, полный опасностей. С какой стороны они могут подобраться – звезды не говорят. Поэтому старайтесь не действовать на авось. Лучше проведите время наедине с собой.

Раки

У вас день сложный прежде всего в финансовом плане. Следите за кошельком, и реальным, и виртуальным. Взаимоотношения с близкими сегодня тоже могут не заладиться. Но не переживайте, проблема рассосется  сама собой.

Львы

Осторожно, день для вас неблагоприятен. Возможны плохие новости, которые временно выбьют из колеи, о событии, которое вы пытались забыть.

Девы

Вас ожидает период самокопания. Сегодня захочется понять причины своего поведения в той или иной ситуации. Это будет непросто, но постарайтесь принять своё "Я" спокойно, без лишних эмоций.

Весы

Вам покажется, что сегодня вы одни против целого мира. Но это не так. Грубый продавец не хотел обидеть именно вас, да и коллега просто высказалась не подумав. Относитесь к жизни проще.

Скорпионы

Для вас день сложится благоприятно. Скорее всего, вам окажет поддержку какой-то значимый человек, от чьего имени будет зависеть процветание вашего бизнеса или продвижение по карьерной лестнице.

Стрельцы

Впереди сложное время, наполненное неприятными мыслями. Что поделать, это осень. Отвлекитесь на медитации, йогу, творчество, пешие прогулки. Найдите свой вариант успокоения разума.

Козероги

Ваш день выдастся довольно успешным: вы получите выгодное предложение по работе или неожиданно на карту упадет крупная сумма денег. Откуда? Подождите развития ситуации.

Водолеи

Этот период принесёт много размышлений, не свойственных вам. Но они приведут к решениям некоторых проблем. Вот только есть одно "но" - придётся пожертвовать тем, что вам дорого.

Рыбы

Вас ждет весьма благоприятный день, который принесет ценные идеи. Воспользуйтесь ими для улучшения своего финансового состояния.

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