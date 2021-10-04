В Китае предупредили о появлении нового "вируса Х"

Возникнуть он может где угодно

В будущем человечество обязательно столкнется с новым вирусом, предсказал в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

"Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", - сказал эксперт (цитата по РИА "Новости").

По его словам, может произойти появление так называемого вируса Х. Возникнуть он может в любом месте и в любое время, а его характеристики пока никому не известны.

"Я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация(coordination)", - добавил специалист.

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