Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Осадков не ожидается

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, осадков при этом не будет.

Днем температура воздуха составит 9-11 градусов выше нуля. В ночь на вторник термометры покажут до плюс трех градусов.

Ветер ожидается юго-восточный - от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление - около 764 миллиметров ртутного столба.

В области в понедельник будет 7-12 градусов тепла. В ночь на 5 октября возможен ноль.

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