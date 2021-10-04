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Москвичам рассказали о погоде в понедельник

07:42
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Осадков не ожидается

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, осадков при этом не будет.
Москвичей предупредили об опасном явлении погоды

Днем температура воздуха составит 9-11 градусов выше нуля. В ночь на вторник термометры покажут до плюс трех градусов.

Ветер ожидается юго-восточный - от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление - около 764 миллиметров ртутного столба.

В области в понедельник будет 7-12 градусов тепла. В ночь на 5 октября возможен ноль.

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