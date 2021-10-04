Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Осадков не ожидается
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, осадков при этом не будет.
Днем температура воздуха составит 9-11 градусов выше нуля. В ночь на вторник термометры покажут до плюс трех градусов.
Ветер ожидается юго-восточный - от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление - около 764 миллиметров ртутного столба.
В области в понедельник будет 7-12 градусов тепла. В ночь на 5 октября возможен ноль.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: