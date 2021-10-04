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В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

08:04
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Его авто столкнулось с грузовиком

На магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В ДТП погибли автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и двое полицейских, которые его охраняли, передает канал SVT.
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Уточняется, что обе машины при столкновении загорелись.

Водителя грузовика допросили в больнице. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.

Вилкс был автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. Рисунок напечатали в газете Nerikes Allehanda в ноябре 2007 года. После публикации мусульмане во многих странах мира выразили возмущение. Запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" пообещала за голову Вилкса 100 тысяч долларов. С тех пор карикатурист жил под охраной полиции.

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