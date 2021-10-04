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"Веном 2" возглавил российский кинопрокат в выходные

08:22
  • понедельник
  • 04 октября 2021

"Дюна" оказалась на втором месте

Лидером российского проката за минувший уик-энд стал американский блокбастер "Веном 2". С 30 сентября по 3 октября картина собрала 1,084 миллиарда рублей, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.
Фильм "Дюна" собрал в России более 1,1 млрд рублей

Главную роль в фильме исполнил Том Харди. Веном - инопланетный симбиот, который, чтобы выжить, нуждается в носителе. Одним из таких носителей становится журналист Эдди Брок. Во второй части "Венома" он сталкивается с серийным убийцей Клетусом Кэсиди. В нем живет другой симбиот - Карнаж.

Второе место с показателем 142 миллиона рублей занял фантастический фильм режиссера Дени Вильнева "Дюна". Это история наследника дома Атрейдесов Пола. Он отправляется вместе с семьей на Арракис - одну из самых опасных планет во Вселенной. Из-за ценного ресурса там разгорается межгалактический конфликт.

На третьей строчке оказался мультфильм "My Little Pony: Новое поколение" (24,6 миллиона рублей). В центре сюжета - пони Санни. Она пытается вернуть пропавшую магию в сказочную страну Эквестрию.

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