"Веном 2" возглавил российский кинопрокат в выходные

"Дюна" оказалась на втором месте

Лидером российского проката за минувший уик-энд стал американский блокбастер "Веном 2". С 30 сентября по 3 октября картина собрала 1,084 миллиарда рублей, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Главную роль в фильме исполнил Том Харди. Веном - инопланетный симбиот, который, чтобы выжить, нуждается в носителе. Одним из таких носителей становится журналист Эдди Брок. Во второй части "Венома" он сталкивается с серийным убийцей Клетусом Кэсиди. В нем живет другой симбиот - Карнаж.

Второе место с показателем 142 миллиона рублей занял фантастический фильм режиссера Дени Вильнева "Дюна". Это история наследника дома Атрейдесов Пола. Он отправляется вместе с семьей на Арракис - одну из самых опасных планет во Вселенной. Из-за ценного ресурса там разгорается межгалактический конфликт.

На третьей строчке оказался мультфильм "My Little Pony: Новое поколение" (24,6 миллиона рублей). В центре сюжета - пони Санни. Она пытается вернуть пропавшую магию в сказочную страну Эквестрию.

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