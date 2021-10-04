Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушек под Оренбургом

Мужчина пытался уйти от погони, организованной полицейскими

Задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве троих девушек в Оренбургской области, предшествовала погоня. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Как уточнили в ведомстве, 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева задержали в Орске после преследования. Подозреваемый бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада. С Лазаревым будут проведены следственные действия.

Министерство внутренних дел России опубликовало видеозапись преследования Лазарева. На кадрах видно, что мужчина, находясь за рулем угнанной машины, совершает опасные маневры в попытках оторваться от погони.

30 сентября в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли еще одну жертву. Все они были убиты, предположительно, ножом. Девушкам было от 17 до 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учебу из Башкирии.

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". 2 октября губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал выплатить награду в миллион рублей тому, кто предоставит информацию об этом преступлении.

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