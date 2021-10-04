Синоптики предупредили об аномальной зиме в России

Осадков ожидается больше обычного

Этой зимой в России ожидаются аномальные осадки, сказано в сообщении на сайте центра погоды "Фобос".

"Например, в Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму. В низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может оказаться в полтора-два раза выше многолетних значений", - отметили метеорологи.

Самые значительные аномалии ожидаются в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, на севере Дальнего Востока.

Ранее синоптики сообщали, что на большей части страны температура грядущей зимой будет в пределах нормы, а на севере Урала, Сибири и Якутии - выше обычного.

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