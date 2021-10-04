Военные разоружили десятый населенный пункт в сирийской провинции Дераа

Сдано уже больше двух тысяч единиц оружия и почти 86 тысяч боеприпасов

Ещё один населённый пункт на юге Сирии в провинции Дераа разоружился. На это раз - Шаджара. Гарантом процесса примирения выступают российские военные. Одновременно в этом населённом пункте восстанавливают электро- и водоснабжение.

Шаджара - уже десятый населённый пункт в провинции Дераа, жители которого согласились сложить оружие. Об ужасах войны вспоминают с содроганием.

"Боевики грабили и отбирали все, что у нас было. Как только начинала налаживаться жизнь, опять приходили боевики и все отбирали. Это продолжалось в течение последних десяти лет", - говорит Фоуза Алимфле.

Десятки автоматов, несколько пулеметов, пара РПГ и гранат - всё это приносят в местную школу. Здесь открыли пункт, где местные жители могут урегулировать статус. Есть среди изъятого танковые и артиллерийские снаряды, хотя тяжелое вооружение по договоренностям с правительством боевики должны были сдать ещё в 2018 году.

"Все огневые средства начинены взрывчатыми веществами, тротилом и могли быть использованы боевиками в качестве самодельных взрывных устройств", - сообщил Аюп Джафар, офицер армии Сирии.

Отдельный кабинет - для дезертиров. Они, помимо помилований от трёх ведомств - военной полиции, службы безопасности и суда, - получают ещё одну бумагу - отсрочку. Их служба в рядах сирийской армии начнётся с нуля.

- Я сбежал из армии в 2015 году, чтобы присоединиться к боевикам. Свою вину признаю, оружие в руках я держал, но никого не убивал.

Процесс примирения в Дераа продолжается уже больше месяца. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон убедили радикалов в некогда мятежном районе аль-Баляд сложить оружие. Дальше процесс пошёл по цепочке. Сдано уже больше двух тысяч единиц оружия и почти 86 тысяч боеприпасов, свой статус урегулировали больше 7,5 тысячи человек.

"Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас - это электроснабжение, которое поставляется 1-2 часа в день. Также иногда возникают проблемы с водоснабжением", - рассказал Хусам Хаммад.

Это уже вопросы мирной жизни. На освобождённых территориях - большая стройка. Где-то разбирают завалы, в другом месте ремонтируют коммуникации. Улицы Шаджара будет патрулировать российская военная полиция вместе с сирийской службой безопасности, инженерные подразделения разминируют дороги и дома.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия.

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