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В Британии на фоне топливного кризиса стартовала "Операция Эскалин"

08:41
  • понедельник
  • 04 октября 2021

В стране мобилизовали военных для работы водителями

В Великобритании сегодня начинается реализация "Операции Эскалин" - это план, разработанный правительством для преодоления топливного кризиса. Более 100 военнослужащих задействованы в качестве водителей бензовозов.

В королевстве - дефицит топлива. Многие АЗС закрыты, а к тем, что продолжают работать, выстраиваются многокилометровые очереди, автомобилисты часами дожидаются возможности заправиться, начались перебои с поставками продуктов в магазины.

Проблемы с топливом в стране начались из-за катастрофической нехватки водителей большегрузов, в том числе бензовозов. В основном, на этой работе были задействованы граждане континентальной части Евросоюза, после Brexit большинство из них были вынуждены покинуть Великобританию, а заменить их оказалось некем. И сейчас власти в срочном порядке пытаются привлечь иностранцев назад, упрощают процесс выдачи виз, но улучшения ситуации в ближайшее время не ожидается. Премьер Борис Джонсон заявил, что логистический коллапс может продлиться до конца года.

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