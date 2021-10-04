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В Барнауле вместо бабьего лета выпал первый снег

08:31
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Водителей попросили быть осторожными на дорогах

Мощный холодный циклон накрыл юг Западной Сибири и Урал. В Барнауле вместо бабьего лета выпал первый снег. Водителей просят быть предельно осторожными. На магистрали Барнаул - Бийск из-за ночных заморозков образовался опасный накат, в некоторых районах - плохая видимость.

Фото и видео зимних пейзажей выкладывают в соцсети жители Томской области и Красноярского края. Под Иркутском на федеральной трассе "Байкал" выставили дополнительные посты ДПС, а также задействовали спецтехнику для помощи  большегрузам, которые застряли в пути из-за непогоды.

Синоптики прогнозируют в этом году аномально снежную зиму и в центральной России. Но пока там - старое бабье лето. На этой неделе ожидается солнечная и сухая погода с температурой в некоторых регионах до 12 градусов тепла.

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