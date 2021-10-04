Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Больше всего по итогам года зарплаты вырастут в Москве, Тамбовской области и Санкт-Петербурге

В 2021 году наиболее существенный рост продемонстрируют заработные платы в Москве, Тамбовской области и Санкт-Петербурге. Это следует из прогноза социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, составленный Министерством экономического развития России.

По подсчетам ведомства, по итогам текущего года зарплаты в Москве и Тамбовской области вырастут на 9,8%. В январе 2021 года средняя зарплата в этих регионах составляла 93 тысячи и 29 тысяч рублей соответственно, свидетельствуют данные Росстата.

В тройку лидеров вошел также Санкт-Петербург, где прогнозируется увеличение средней зарплаты на 9,5%. В январе показатель в северной столице составлял 66 тысяч рублей.

Кроме того, Минэкономразвития обещает существенный рост зарплат в Калмыкии и Забайкальском крае (+9,1%, с январских 30,5 тысячи и 45,3 тысячи рублей соответственно). В Дагестане прогнозируется увеличение средней зарплаты на 9%, с 28 тысяч рублей.

Аутсайдером рейтинга оказалась Республика Коми, где ожидают темпы роста всего в 4%, ниже прогнозируемого уровня инфляции.

В среднем по России в 2021 году прирост номинальной зарплаты составит 9,3%, что соответствует 56 тысячам рублей, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

1 октября сообщалось, что зарплаты в отраслях, связанных с производством еды, продемонстрировали самые высокие темпы прироста за последнее десятилетие. Лидером рейтинга роста зарплат стало сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охота и рыбоводство (+283,6%).

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