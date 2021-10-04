Экс-мэра Владивостока заподозрили в получении взятки

Он задержан

В отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК - получение взятки в особо крупном размере", - приводит слова представителя СК ТАСС.

Как считает следствие, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал деньги от руководства МУПВ "Некрополь". Речь идет покровительстве при оказании похоронных услуг. Всего ему передали более 19,5 миллиона рублей.

Экс-глава города задержан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram