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Журналисты нашли у Зеленского и его друзей офшоры и квартиры в Лондоне

08:54
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Компании Зеленского могли получать деньги от структур Коломойского

У Владимира Зеленского и его соратников нашли тайные оффшоры. Одной из них владеет нынешний глава СБУ Иван Баканов.

Речь идет о компании Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов, утверждается в фильме-расследовании журналистов "Следствие. Инфо".

Кроме того, Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Эти средства "могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка".

Журналисты утверждают, что всего Зеленский и его окружение зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. Через них они владеют элитной недвижимостью в Лондоне.

В частности, стало известно о трех квартирах. Две из них стоимостью более 5 миллионов долларов принадлежат первому помощнику Зеленского Сергею Шефиру. Еще одна квартира принадлежит режиссеру фильмов и сериалов студии "Квартал 95" Андрею Яковлеву.

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