Автобус с пассажирами упал в кювет в Красноярском крае

Пять человек получили травмы

На 66 километре трассы Р-257 "Енисей" слетел в кювет и перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, сообщила пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.

"Автобус Neoplan маршрута № 588 "Ермаковское-Красноярск" двигался в направлении Красноярска, съехал в левый кювет и опрокинулся на бок", - сказано в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

В салоне автобуса находились 38 человек. Пятеро получили травмы.

Причины ДТП устанавливаются.

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