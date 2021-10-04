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Из школы в Иркутске эвакуировали учеников

09:30
  • понедельник
  • 04 октября 2021

В здании распылили газ

В школе №20 в Иркутске прошла эвакуация, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Более 100 человек эвакуировали после взрыва газа в Нижнем Новгороде

"Эвакуировали детей. Сообщение поступало, кто-то из газового баллончика распылил газ", - уточнил собеседник агентства.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, всего было эвакуировано более 400 человек. Пострадавших нет.

В соцсетях появилась информация о том, что перцовый баллончик разбрызгал ученик восьмого класса. Произошло это на этаже начальной школы.

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