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Цены и дороги: что волнует российских автомобилистов

09:53
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Большинство ожидают продолжения роста цена на машины

Как следует из исследования маркетплейса "Банкавто", на которое ссылается РИА "Новости", больше всего российских автовладельцев сегодня волнует рост цен на топливо и на машины.
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"Большинство отметили рост цен на топливо (74%) и на автомобили (59%) как основные причины обеспокоенности в текущих реалиях", - сказано в тексте.

Уточняется, что 31% респондентов обратили внимание на низкое качество дорожного покрытия, 20% - на нехватку парковочных мест. Еще 18% опрошенных волнуют пробки на дорогах, 14% - налоги и штрафы, 12% - риски угона, ДТП или поломки.

Большинство опрошенных (87%) ожидают продолжения роста цена на автомобили. в ближайшие месяцы.

"Причины все те же: дефицит автомобилей на рынке из-за нехватки микрочипов и комплектующих, остановки заводов и нарушения логистических цепочек", - отметил эксперт маркетплейса Денис Мавланов.

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