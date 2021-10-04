Цены и дороги: что волнует российских автомобилистов

Большинство ожидают продолжения роста цена на машины

Как следует из исследования маркетплейса "Банкавто", на которое ссылается РИА "Новости", больше всего российских автовладельцев сегодня волнует рост цен на топливо и на машины.

"Большинство отметили рост цен на топливо (74%) и на автомобили (59%) как основные причины обеспокоенности в текущих реалиях", - сказано в тексте.

Уточняется, что 31% респондентов обратили внимание на низкое качество дорожного покрытия, 20% - на нехватку парковочных мест. Еще 18% опрошенных волнуют пробки на дорогах, 14% - налоги и штрафы, 12% - риски угона, ДТП или поломки.

Большинство опрошенных (87%) ожидают продолжения роста цена на автомобили. в ближайшие месяцы.

"Причины все те же: дефицит автомобилей на рынке из-за нехватки микрочипов и комплектующих, остановки заводов и нарушения логистических цепочек", - отметил эксперт маркетплейса Денис Мавланов.

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