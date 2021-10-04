Сергунина: правительство Москвы выделит гранты 14 анимационным компаниям

Сумма финансовой помощи составит около 84 млн рублей

В Москве определили 14 анимационных компаний, которые получат гранты столичного правительства на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В общей сложности студиям выделят около 84 млн рублей. Средства можно направить на покупку оборудования и профильного программного обеспечения или на оплату труда сотрудников.

На грант могли претендовать студии, которые занимаются производством анимационной аудиовизуальной продукции и находятся в реестре анимационных организаций Министерства культуры Российской Федерации или в реестре Ассоциации анимационного кино. Чтобы получить финансовую поддержку, студии необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта.

В 2021 году студии некоммерческой авторской анимации в Москве смогут претендовать еще на один грант. Чтобы его получить, нужно завоевать приз на известном российском или международном фестивале авторской анимации. Прием заявок планируют открыть в ноябре.

Наряду с этим московские анимационные компании могут претендовать на грант для экспортеров, который предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии экспортного контракта на сумму не менее 6 млн рублей.

Также студии могут воспользоваться действующими в столице мерами поддержки бизнеса (например, компенсировать часть затрат на адаптацию продукции при экспорте). Целевая субсидия позволяет возместить стоимость художественного перевода, адаптации текста к видеоряду, создания дополнительной звуковой дорожки, изготовления субтитров, аренды помещений и необходимого для этого оборудования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В мае Наталья Сергунина рассказала, что правительство Москвы учредило два новых гранта на общую сумму 100 млн рублей для малых и средних анимационных компаний. По замыслу столичных властей, это простимулирует рост их экономических показателей и поможет им в развитии и продвижении на конкурсах и фестивалях.

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