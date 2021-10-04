МИД не исключил пересмотр санкций Совбеза ООН против талибов

Позиция России будет зависеть от нового правительства Афганистана

Российская сторона не исключает пересмотр санкций Совета Безопасности ООН в отношении движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России). Об этом в понедельник, 4 октября, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Как отметил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, пересмотра санкционного режима в отношении талибов в перспективе не исключается. Однако спешить с этим на данном этапе нецелесообразно.

В определении своей позиции по данному вопросу Москва будет исходить из "практической политики талибских властей и воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической", подчеркнул дипломат.

Кабулов также уточнил, что пока Россия не намерена поднимать в Совбезе ООН вопрос санкций в отношении талибов, считая это преждевременным.

Вместе с тем представитель российского МИД допустил созыв в ближайшее время заседания Совбеза, чтобы заслушать отчет представителей западной коалиции о деятельности на территории Афганистана. Он подчеркнул, что США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия. Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы.

Замир Кабулов отметил, что "у США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению", сообщает РИА Новости.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что ответственность за события в Афганистане несут страны Запада. По его словам, эти государства должны оказать Кабулу финансовую помощь, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни.

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