Талибы ликвидировали ячейку ИГ под Кабулом

Ранее в одном из округов города была слышна стрельба
В ходе операции в одном из округов Кабула представителями "Талибана"* была ликвидирована ячейка террористов группировки "Исламское государство"**. Об этом сообщил Забиулла Муджахид, заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана.
"Прошлой ночью бойцы специального подразделения Исламского Эмирата провели операцию против боевиков ИГ в 17-м округе Кабула. В результате решительной и успешной операции убежище ИГ было полностью разрушено, все находящиеся там члены группировки ИГ ликвидированы", - приводит заявление Муджахида РИА "Новости".
Ранее СМИ сообщали, что в 17-м округе Кабула слышна стрельба - как из обычного, так и из тяжелого оружия.
15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война в Афганистане окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
*"Талибан" - запрещенное в России радикальное движение
**"Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организацияВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram