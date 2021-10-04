Талибы ликвидировали ячейку ИГ под Кабулом

Ранее в одном из округов города была слышна стрельба

В ходе операции в одном из округов Кабула представителями "Талибана"* была ликвидирована ячейка террористов группировки "Исламское государство"**. Об этом сообщил Забиулла Муджахид, заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана.

"Прошлой ночью бойцы специального подразделения Исламского Эмирата провели операцию против боевиков ИГ в 17-м округе Кабула. В результате решительной и успешной операции убежище ИГ было полностью разрушено, все находящиеся там члены группировки ИГ ликвидированы", - приводит заявление Муджахида РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщали, что в 17-м округе Кабула слышна стрельба - как из обычного, так и из тяжелого оружия.

15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война в Афганистане окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

*"Талибан" - запрещенное в России радикальное движение

**"Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация

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