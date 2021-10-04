"Пятерочка" и "Магнит" отчитались о снижении цен на продукты в Подмосковье

Соответствующее предписание выдала ФАС

Торговые сети "Магнит" и "Пятерочка" снизили цены на продовольственный товары в магазинах в Московской области. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказали в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС).

В ведомстве уточнили, что после предупреждений ритейлеры отчитались о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует.

ФАС России продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания, сообщается на официальном сайте службы.

23 сентября стало известно, что антимонопольщики выявили завышение цен в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в Московской области. Компаниям выдали предупреждения о необходимости снизить цены в десятидневный срок. В случае бездействия им грозило возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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