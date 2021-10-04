Защита основателя Group-IB обжаловала его арест

Суд поместил Сачкова под стражу на два месяца

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловала его арест.

Апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подана в Лефортовский суд Москвы, передает РИА Новости.

29 сентября 32-летнего Илью Сачкова арестовали в Москве по делу о госизмене. Его обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Лефортовский суд поместил Сачкова под стражу на два месяца – до 27 ноября 2021 года. Свою вину бизнесмен не признал.

Компания Group-IB специализируется на предотвращении и расследовании кибератак. Сачков входит в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России, он участвовал в экспертных комитетах при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.

Сачков также преподает в МГТУ имени Баумана. По информации пресс-службы вуза, арест не связан с его работой в университете, Сачков не вел научную работу.

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