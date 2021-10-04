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На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию

10:40
  • понедельник
  • 04 октября 2021

В Киеве уверяют, что идет реэкспорт газа европейскими трейдерами из украинских ПХГ

Сообщения о возобновлении "Газпромом" транзита российского газа через территорию Украины в Венгрию не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 4 октября, заявили в компании "Оператор ГТС Украины".
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Генеральный директор компании Сергей Макогон написал в своем Facebook, что есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, однако это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ.

Транзит газа через украинскую территорию был прекращен с 1 октября. Как сообщила компания "Оператор ГТС Украины", страна не сможет также импортировать природный газ из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу, поскольку транзит по украинской территории голубого топлива из России венгерской стороне прекращен.

Однако 3 октября появились данные венгерского оператора газотранспортной системы (ГТС) FGSZ о том, что транзит российского газа в Венгрию через пограничный с Украиной пункт "Берингово" возобновлен. По его сведениям, транзит полностью не прекращался, объем прокачки лишь был снижен почти в четыре раза — до 4,823 млн куб. м, а затем еще вдвое.

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