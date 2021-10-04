Трем российским авиакомпаниям посоветовали улучшить меры безопасности

Рекомендацию дала Росавиация
Росавиация провела совещание с авиакомпаниями по вопросам предотвращения происшествий, сообщается на сайте ведомства.
Отмечено, что трем перевозчикам необходимо улучшить меры безопасности полетов. Это "Камчатское авиационное предприятие", "Витязь-аэро" и "Аэросервис".
"Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов. Кроме того, требуется постоянное и системное совершенствование руководящих принципов и процедур СУБП", - сказано в сообщении.
Руководителей авиакомпаний предупредили, что в случае неисполнения предложенных мероприятий будут приниматься упредительные меры по ограничению коммерческой деятельности - вплоть до аннулирования сертификатов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram