Трем российским авиакомпаниям посоветовали улучшить меры безопасности

Рекомендацию дала Росавиация

Росавиация провела совещание с авиакомпаниями по вопросам предотвращения происшествий, сообщается на сайте ведомства.

Отмечено, что трем перевозчикам необходимо улучшить меры безопасности полетов. Это "Камчатское авиационное предприятие", "Витязь-аэро" и "Аэросервис".

"Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов. Кроме того, требуется постоянное и системное совершенствование руководящих принципов и процедур СУБП", - сказано в сообщении.

Руководителей авиакомпаний предупредили, что в случае неисполнения предложенных мероприятий будут приниматься упредительные меры по ограничению коммерческой деятельности - вплоть до аннулирования сертификатов.

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