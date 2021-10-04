Более 95% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не прививались

Статистику привел глава региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе совещания с подмосковным правительством, что более 95% госпитализированных в регионе с коронавирусом не прививались от инфекции.

"Что тревожит, это очень серьезное снижение [темпов] по вакцинации [от коронавируса]. Понятно, много на этот счет сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились", - отметил губернатор (цитата по ТАСС).

Ранее россиян предупредили о наступлении самой тяжелой волны пандемии. Как прогнозирует главврач медцентра "Лидер-медицина", инфекционист Евгений Тимаков, снижения числа заболевших можно ожидать не раньше ноября.

Растянется третья волна на 6 месяцев, стабилизируется ситуация не раньше середины декабря.

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