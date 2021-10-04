Ракова рассказала о возобновлении работы центра вакцинации против COVID-19 в ГУМе

Его пропускная способность увеличена до 5 тысяч пациентов в день

В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, власти столицы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны "Здоровая Москва" и крупнейший центр вакцинации в Гостином дворе.

Текущий период времени требует иных решений. Потребности в таких огромных площадях нет, поэтому центр вакцинации в Гостином дворе закрывается.

Однако массовая вакцинация продолжается. В связи с этим возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе. Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже расширена — до 5 тысяч пациентов в день, отметила Ракова.

Сделать прививку в центре вакцинации в ГУМе можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Также там можно будет забрать коробку "С заботой о здоровье", сообщает АГН "Москва".

1 октября вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в российских регионах сформированы достаточные запасы препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции. Она призвала каждого жителя страны позаботиться о себе и своих близких.

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