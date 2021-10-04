В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара

Объезд осуществляется по трамвайным путям и соседним улицам

В Москве перекрыли движение по улице Лесная в Центральном административном округе из-за пожара в здании.

Возгорание произошло в доме №30 по улице Лесная. Горело помещение на первом этаже четырехэтажного здания. На данный момент огонь потушен, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.

"Проезжая часть в сторону улицы Новослободская перекрыта, объезд осуществляется по трамвайным путям", - сообщили в столичном департаменте транспорта.

Водителей попросили объезжать Лесную по улице Бутырский Вал и улице 1-я Тверская-Ямская, передает агентство "Москва".

В Дептрансе также уточнили, что в районе пожара задерживаются трамваи №7 и 9, временно изменены маршруты: вместо площади Тверская Застава трамваи ходят до станции метро "Новослободская".

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