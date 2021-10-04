Владимир Машков проходит в Госдуму с чужим мандатом

ЦИК передаст ему вакантный мандат Марии Ревякиной

Центризбирком передаст актеру Владимиру Машкову думский мандат единороссов.

Худруку Московского театра Олега Табакова перейдет вакантный мандат директора Театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва), говорится в тексте постановления ЦИК.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов Машков не получит мандат депутата Госдумы. До актера "очередь не дошла", объяснил РИА Новости источник в "Единой России". Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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