ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Машков проходит в Госдуму с чужим мандатом

11:09
  • понедельник
  • 04 октября 2021

ЦИК передаст ему вакантный мандат Марии Ревякиной

Центризбирком передаст актеру Владимиру Машкову думский мандат единороссов.
Владимир Машков: В пандемию дистанционное голосование особенно уместно

Худруку Московского театра Олега Табакова перейдет вакантный мандат директора Театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва), говорится в тексте постановления ЦИК.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов Машков не получит мандат депутата Госдумы. До актера "очередь не дошла", объяснил РИА Новости источник в "Единой России". Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Машков
Владимир Машков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.