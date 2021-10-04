Вакцинацию от COVID-19 прошли более 60% россиян старше 60 лет

Глава Минздрава напомнил, что пожилые люди входят в группу риска

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России прошли уже более 60% граждан старше 60 лет. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выступая на пленарной сессии форума "Биотехмед", глава Минздрава напомнил, что пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу. В связи с этим в идеале нужно вакцинировать всех россиян старше 60 лет.

Исключение составят граждане, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации, цитирует Мурашко РИА Новости.

30 сентября Михаил Мурашко рассказал об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На данном этапе был подтвержден высокий уровень безопасности и эффективности препарата для людей старше 60 лет.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация от коронавирусной инфекции является одним из самых эффективных способов сокращения рисков тяжелого течения болезни. Прежде всего это относится к людям в возрасте 60 лет и старше.

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