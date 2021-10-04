Мурашко: у ВОЗ нет претензий к "Спутнику V"

Возникли сложности с документацией

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил на форуме "Биотехмед", что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к качеству разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".

"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение", - уточнил министр здравоохранения.

Он добавил, что необходимые для регистрации документы дооформлены, они уже вносятся в ВОЗ.

"Те разногласия, которые возникали, все сняты", - подчеркнул Мурашко (цитата по ТАСС).

По его словам, в течение полутора недель документы должны быть поданы.

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