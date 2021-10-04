Коронавирусом в России заболел еще 25781 человек

Вылечились 14526 человек

В России за минувшие сутки зарегистрирован 25781 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 883 человека, выздоровели 14526 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 4410. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 2198 человек, в Московской области 1733.

За весь период пандемии в стране выявлено 7612317 случаев инфекции. Умер 210801 пациент. Выздоровел 6740491 человек.

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