Появились подробности крушения вертолета в Подмосковье

Robinson R-44 использовали для экскурсионных полетов

Вертолет Robinson R-44, потерпевший крушение в подмосковном городе Лыткарино, использовался для экскурсионных полетов. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

3 октября индивидуальный предприниматель оказал услугу по организации экскурсионного полета для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково". По данным следствия, предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Во время полета вертолет потерпел крушение в лесополосе в районе городского округа Лыткарино. В результате пилот и два пассажира погибли на месте.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи осмотрели место происшествия, провели обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем, изъяли документацию на воздушное судно и образцы топлива, организовали допрос свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на официальном сайте Следкома.

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