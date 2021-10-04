Россиян предупредили о напряженном сезоне гриппа

Важно сделать прививку как от гриппа, так и от коронавируса

Предстоящий сезон гриппа в России будет напряженным, важно не пропустить прививку.

"Сезон будет напряженным, поэтому не нужно рисковать", - заявил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что вакцинация от коронавируса важнее, поэтому в первую очередь стоит привиться от COVID-19. Затем спустя время вакцинироваться от гриппа. Рекомендуемый срок – через 28 дней.

Вакцинация от гриппа в России стартовала 2 сентября. На прошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили, что сейчас от гриппа привито только 9,2 % от совокупного населения страны. Темпы иммунизации недостаточны, заметила глава ведомства Анна Попова.

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