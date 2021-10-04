Россия выпустила уже 170 млн комплектов вакцин от COVID-19 с начала года

"Спутник V" оказался крайне востребован за рубежом

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, выступая на форуме "Биотехмед", что с начала года Россия произвела почти 170 миллионов комплектов доз вакцин от COVID-19.

Основная часть среди выпущенных вакцин приходится на "Спутник". Компании "Генериум" и "Биокад" в сентябре сделали 40 миллионов доз двух компонентов.

"До конца года произвести еще около 150 [млн доз]. Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что Россия сейчас ощущает "избыток" вакцин от COVID-19. "Спутник V" при этом оказалась крайне востребованной за рубежом.

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