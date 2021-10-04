Глава ЦИК рассказала об обращениях по поводу выборов

Наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга

В период с 17 по 24 сентября Центральная избирательная комиссия России получила 1244 обращения, 90% которых касались прошедших выборов. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома напомнила, что неделя 17-24 сентября была самой напряженной в период избирательной кампании, поскольку именно в это время проходило непосредственно голосование и подведение итогов выборов.

Памфилова подчеркнула, что речь идет не о жалобах, а обращениях по вопросам проведения выборов разного уровня. При этом поступали они в основном от непосредственных участников избирательного процесса — "когда выявляли у своих конкурентов какие-то дефекты, проблемы и жаловались друг на друга". От избирателей обращений практически не было.

Больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга, затем следуют Башкирия, Московская, Ростовская, Ивановская области, цитирует главу Центризбиркома РИА Новости.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Согласно указу президента России Владимира Путина, первое заседание Госдумы нового созыва состоится во вторник, 12 октября, в 10 утра.

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