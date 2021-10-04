ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД объявил македонского дипломата persona non grata

12:03
  • понедельник
  • 04 октября 2021

В ответ на аналогичные действия другой стороны

В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Северной Македонии. Ей вручили ноту об объявлении persona non grata сотрудника посольства в Москве, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье", - сказано в сообщении.

В августе власти Северной Македонии объявили о высылке российского дипломата - второго за 2021 год. В МИД России заявили, что рассматривают возможность введения ответных мер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Северной Македонии
Флаг Северной Македонии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.