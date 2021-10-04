МИД объявил македонского дипломата persona non grata

В ответ на аналогичные действия другой стороны

В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Северной Македонии. Ей вручили ноту об объявлении persona non grata сотрудника посольства в Москве, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье", - сказано в сообщении.

В августе власти Северной Македонии объявили о высылке российского дипломата - второго за 2021 год. В МИД России заявили, что рассматривают возможность введения ответных мер.

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