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Глава Минздрава оценил совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа

12:20
  • понедельник
  • 04 октября 2021

В ходе исследований препараты вводят одновременно

Первые результаты одновременного применения вакцин против коронавирусной инфекции и против гриппа обнадеживают. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава подчеркнул, что стоит важная задача — оценить эффективность совместного введения препаратов. В России проводятся доклинические исследования на данную тему, по их результатам будет принято решение о дальнейших шагах, сообщает РИА Новости.

Михаил Мурашко предупредил, что предстоящий сезон гриппа в России будет напряженным, важно не пропустить прививку. Однако вакцинация от коронавируса важнее, поэтому в первую очередь стоит привиться от COVID-19. Затем спустя время вакцинироваться от гриппа. Рекомендуемый срок – через 28 дней.

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