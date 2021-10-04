Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1956 пациентов

За сутки выявлено 4410 новых случаев

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 1956 пациентов, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице выздоровели уже 1 498 183 человека.

"В Москве выявлено 4410 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 979 человек, скончались 66 пациентов. На ИВЛ находятся 443 человека", - добавили в штабе.

Там также напомнили о важности вакцинации от COVID-19. Прививку в Москве можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробную информацию можно найти на сайте мэра и правительства столицы.

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