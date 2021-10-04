Явлинский выписан домой после операции

Опасений за состояние здоровья политика нет

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся домой после кардиологической операции. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал глава пресс-службы партии Игорь Яковлев.

Политик восстанавливается в домашних условиях после хирургического вмешательства. Опасений за его здоровье нет, состояние не ухудшается. В целом информация на данный момент положительная.

Ожидается, что в ближайшее время Григорий Явлинский вернется к работе, рассказали РИА Новости в "Яблоке".

27 сентября стало известно об экстренной госпитализации Явлинского в столичную больницу. В ночь на 26 сентября лидер "Яблока" пожаловался на тяжесть в груди, учащенное и затрудненное дыхание. Медики диагностировали нарушение сердечного ритма.

Позднее сообщалось, что Явлинскому провели операцию на сердце — политику сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.

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