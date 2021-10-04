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5 способов защитить свою собаку

12:31
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Как сделать так, чтобы питомец был здоров и счастлив

4 октября в России отмечается День животных. Кинолог Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что должен делать ответственный хозяин собаки.

В первую очередь – это регулярный ежегодный медосмотр, даже если кажется, что собака здорова. Пожилых четвероногих нужно показывать врачу дважды в год. При таком подходе ветеринар сможет вовремя выявить болезнь и оказать оперативную помощь.

Питомцев следует вакцинировать - прививка защищает питомца от ряда заболеваний. Также стоит регулярно обрабатывать собак от клещей, глистов и других паразитов.

Голубев считает необходимым обязательно обучить собаку командам "Фу!" и "Ко мне!". Они помогут предотвратить попытки сорваться с поводка или подобрать что-то опасное во время прогулки.

И последнее, на что просит обратить внимание кинолог, это на наличие у питомца чипа, клейма и ошейника с именем и адресом хозяина.

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